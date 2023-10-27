معسكر تدريبي لناشئات العراق للساحات المكشوفة في إيران تحضيرا لغرب آسيا

شفق نيوز/ وصل منتخب ناشئات العراق للساحات المكشوفة، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوع تحضيرا لكأس غرب آسيا.

ويتخلل المعسكر التدريبي الذي يبدأ من اليوم 27 تشرين الأول، ولغاية الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، خوض مباراتين تجريبيتين مع فرق ايرانية تحضيراً لبطولة كأس غرب اسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وضمت قائمة لاعبات المنتخب: دلباك جبور، ئارينه سمير، ئانيا أبو بكر، بيرفان سردار، مروه جيان، حوراء صفاء، مينا قابل، روزين محمد، داناس ئاراس، سانتا عامر، ديما متي، فينوس عبدالله، كازاو محمد، الماس حجي، برزه نظام، فردوس محمد، هيفاء هاشم، ملاك أمير، مينا سرحان، براء حسين، روان وليد، أسماء يوسف.