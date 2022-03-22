معسكر تدريبي قصير لكرة الصالات في لبنان وإيران إستعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن مغادرة المنتخب الوطني لكرة الصالات الى لبنان لإقامة معسكر تدريبي جديد تحضيراً للتصفيات الاسيوية بعد اختتام معسكره التدريبي في طهران، فيما كشف الكادر التدريبي عن وضع "استراتيجية" لتحقيق ظهورٍ مشرفٍ في التصفياتِ.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعثة المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات تغادر اليوم الثلاثاء إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت للدخولِ في معسكرٍ تدريبي يمتد لأسبوع تتخلله مباراتان وديّتان مع المنتخبِ اللبناني في إطار رحلته التحضيريّة للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل".

وبين الاتحاد أن "المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات تغلبَ على نظيره الافغانستاني بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ سجلها (علي شهاب وسالم فيصل وطارق زياد) في المباراةِ التي ضيفتها قاعة قيا نوري في العاصمةِ الإيرانية طهران في ختامِ المعسكر التدريبي الذي امتد ستة أيامٍ في مجمع ازادي الأولمبي".

ونقل البيان عن المُدير الإداري للمنتخبِ الوطني لكرةِ الصالات، علي عيسى قوله إن "جميع الأمور اللوجستيّة والإداريّة تمت تهيئتها قبيل موعد السفر إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت، حيث سيتخذ المنتخبُ الوطني من فندق الساحة سكناً له ويجري تدريباته في قاعةِ الصداقة في بيروت وهي القاعة نفسها التي ستضيفُ المباريات الوديّة حسب الدعوة المُقدمة من الاتحادِ اللبناني لكرة القدم، ونأمل أن تكون المباراتان أمام لبنان بوابةً لتحقيقِ الفائدة الفنيّة التي يريدها الجهازُ الفني لمنتخبنا الوطني".

من جهته قال مدرب المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة إن "المعسكر التدريبي الذي اختتم في العاصمةِ الإيرانية طهران حققَ أهدافه التي رسمها الجهاز الفني من خلال التدريباتِ البدنية والفنيّة التي خضع لها اللاعبون طوال فترة ستة أيامٍ، إضافة إلى المباراتين اللتين خاضهما المنتخب العراقي مع منتخبِي طهران وأفغانستان والتي أشركنا فيهما جميع اللاعبين، وسنعملُ على معالجةِ السلبيات التي رصدناها في المباراتين وتعزيز الإيجابيات".

وأشار الشريعة في البيان الى ان "الفريق سيستأنف التدريباتَ يوم غدٍ في العاصمةِ اللبنانية بيروت بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية الوصولِ الى الجاهزيّة التامة".

وأوضحَ مدرب منتخب الصالات ان "الاستراتيجيّة التي اتبعناها تدفعنا للمضي قدماً نحو تحقيق ظهورٍ مشرفٍ في التصفياتِ الآسيوية، وإن هناك حالةً من الارتياح والهدوء تسود أجواءَ المنتخب الوطني بفعل تكثيفِ الوحدات التدريبيّة وتعزيز الجوانب التكتيكيّة والخططية لدى اللاعبين، وإن شاء الله يكون التوفيق والنجاح حليفنا في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة للنهائياتِ التي تضيفها الكويت".

ويستهلُ العراق مشواره في التصفياتِ بمواجهةِ منتخب الإمارات يوم 5 نيسان المقبل، ثم يلتقي في المباراةِ الثانية منتخب البحرين يوم 7 منه.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعةٍ في منطقةِ غرب آسيا، في حين تقام مباراة ملحق بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقةِ الخامسة في النهائيات.