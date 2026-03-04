معسكر تدريبي في إسبانيا يسبق رحلة المكسيك وأرنولد يضع خطة اعداد جديدة للمنتخب

شفق نيوز - بغداد

اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه بصدد اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في اسبانيا لمدة اسبوع، ضمن تحضيرات المرحلة الحاسمة، وذلك بعد إدخال تعديلات على البرنامج الإعدادي الذي وضعه مدرب المنتخب ارنولد بما ينسجم مع الوضع الأمني المقلق في المنطقة.

وقال غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق الخطة الجديدة، سيغادر منتخبنا الى المكسيك قبل أسبوع واحد فقط من موعد المباراة النهائية أمام الفائز من بوليفيا و سورينام، في إطار رؤية فنية وضعها المدرب ارنولد لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة .

واضاف ان هذا الترتيب يهدف الى تقليص مدة البقاء داخل العراق، وتفادي الوصول المبكر الى المكسيك نظراً لصعوبة الظروف هناك، ما جعل خيار اقامة معسكر في اسبانيا يمثل حلاً متوازناً قبل المحطة الأخيرة من التحضيرات.

كما أشار الزاملي الى ان، ارنولد ورئيس الاتحاد عدنان درجال اتفقا على البرنامج الجديد، وتحديد أوقات وصول اللاعبين المحليين والمحترفين، وكذلك اجراء الترتيبات اللازمة لعودة المدرب ارنولد الى العراق، حيث مازال في الامارات بسبب غلق رحلات الطيران، ومن المقرر ان يعود براً الى البصرة".

‏ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظرية الفائز من المباراة بوليفيا وسورينام في 31 من شهر آذار/مارس الجاري بملعب مونتيري في المكسيك بمباراة تعد مصيرية تأهل بها الفائز الى مونديال كأس العالم 2026.