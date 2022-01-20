معسكر ببغداد لتقييم اللاعبين الجدد وآخر في انطاليا لاختيار المحترفين

شفق نيوز/ أكد المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي العراقي عباس عبيد، يوم الخميس، أن المعسكر المقام حالياً للاعبي المنتخب هو للوقوف على امكانيات اللاعبين الذين نرغب التعرف عليهم عن قرب والذين تمت دعوتهم حديثاً .

وقال عبيد لوكالة شفق نيوز، لقد ارتأينا كجهاز فني بقيادة ميروسلاف سوكوب دعوة لاعبين جدد للمنتخب الاولمبي من خلال متابعتنا للدوري الممتاز، مبيناً أن المعسكر الحالي القائم في بغداد هو مكرس لتقييم اللاعبين المدعوين الجدد الذين انضموا للمنتخب بدعوة خاصة من خلالنا.

واضاف أن الجهاز الفني قرر عدم دعوة اللاعبين المحترفين في معسكر بغداد، موضحاً أن العراقيين المحترفين سيلتحقون في المعسكر التدريبي الخارجي المقرر بمدينة انطاليا التركية مطلع الشهر المقبل.

وبين أن الجهاز الفني سيعطي رأيه النهائي للاعبين العراقيين المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب خلال المعسكر التدريبي وسيكون معسكر انطاليا محطة لاختيار اللاعبين الابرز لضمهم المستحق لصفوف الاولمبي استعداداً لبطولتي دبي الدولية ونهائيات كاس اسيا تحت 23 عام .

وابدى عباس استغرابه لمطالبة اندية ومدربين بدعوة لاعبيهم للمنتخب، مؤكداً انه من غير الممكن دعوة عدد كبير لاعبين للمنتخب سيما وأن لدينا نظرة بشان دعوة اللاعبين فمن غير الممكن ان يستوعب المنتخب لاعبين باعداد كبيرة .

وكان المنتخب الاولمبي اجرى الثلاثاء الماضي وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية في افتتاح معسكره الداخلي في العاصمة بغداد قبل التوجه إلى تركيا للدخول بالمعسكر التدريبي الذي يقام في مدينة أنطاليا تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.