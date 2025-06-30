معسكران ومباريات ودية.. أرنولد يبدأ رحلة المونديال من الامارات

شفق نيوز - بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن وضع خطة إعداد متكاملة للمنتخب الوطني قبيل خوض غمار الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بالتنسيق الكامل مع المدير الفني للمنتخب، الأسترالي غراهام أرنولد.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة الإعداد تتضمن إقامة معسكرين تدريبيين، الأول سيقام في الإمارات نهاية شهر آب/أغسطس المقبل ويستمر لمدة عشرة أيام، ويتخلله خوض مباراتين وديتين".

وأشار إلى "تحديد طرفي المباراتين سيكون عبر التشاور مع المدرب أرنولد في وقت لاحق"، مبيناً أن "المعسكر الثاني، سينطلق بعد انطلاق دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026، والذي من المقرر أن يبدأ في 13 أيلول/سبتمبر المقبل".

وأضاف الزاملي، أن "هذا المعسكر يهدف إلى تقييم جاهزية اللاعبين من خلال مشاركاتهم في الجولات الأولى من الدوري"، مشيراً إلى أن "أرنولد ارتأى ضرورة إقامة معسكر أول قبل انطلاق الدوري وآخر بعد عدة جولات منه، بهدف متابعة مستويات اللاعبين المدعوين عن كثب، والوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية قبل المواجهات الحاسمة".

ومن المقرر أن تُسحب قرعة الملحق الآسيوي في 17 تموز/يوليو المقبل، بمشاركة المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من التصفيات الآسيوية، بما فيها منتخب العراق.