معسكران في السليمانية وإيران لأسود الرافدين استعداداً للمحفل القاري

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الخميس، موعد انطلاق تدريبات المنتخب الوطني الأول للرجال، استعداداً للمحفل القاري المقبل.

وقال عضو الاتحاد والمشرف على المنتخب علاء شاكر، أن المنتخب سيدخل معسكراً عدريبياً في السليمانية يوم السبت المقبل، ولمدة أسبوعين بقيادة المدرب خالد صالح وملاكه التدريبي المساعد المؤلف من ياسر سلمان ومصطفى غني".

وأضاف شاكر، أن "الاتحاد قرر إقامة معسكر خارحي في إيران للفترة من 5 - 16 آب المقبل، سيخوض من خلالها مباريات تجريبية مهمة مع الأندية الإيرانية استعداداً لبطولة آسيا التي ستحتضنها إيران للفترة من 17-26 آب المقبل".

يذكر أن القرعة وضعت المنتخب العراقي للكرة الطائرة، إلى جانب سنغافورة والبلد المضيف إيران.