معسكران داخلي وخارجي لمنتخب سيدات العراق بالطائرة استعداداً للدورة العربية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم السبت، عن اقامة معسكر تدريبي لمنتخب نساء العراق في إيران استعدادا للدورة العربية المزمع استضافتها ما بين الـ5 وحتى الـ15 من تموز المقبل، فيما لفت الى إقامة معسكر تدريبي داخلي حالياً للمنتخب استعداداً للبطولة ذاتها.

وقال المدير الفني التنفيذي للاتحاد صبيح حنتوش لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد قرر اقامة معسكر تدريبي لمنتخب النساء منتصف حزيران المقبل استعدادا للدورة العربية في الجزائر مطلع تموز المقبل في الجزائر".

واضاف حنتوش ان "منتخب النساء بدأ معسكره التدريبي الداخلي الاول قبل ايام في السليمانية بمشاركة لاعبات المنتخب واشراف المدربة الإيرانية"، موضحاً ان الكادر التدريبي للمنتخب اختار لاعبات المنتخب الوطني في ضوء مستوياتهن في الدوري العراقي الممتاز".

وشهدت منافسات الدوري العراقي النسوي مشاركة 6 أندية هي سنحاريب واكاد عينكاوا و افروديت ودربندخان وراوندوز وگاره ، وتوج فريق سيدات أفروديت باللقب بعد الانتصار على حساب سيدات أكاد عينكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد ليتوج بطلا لدوري أندية العراق للنساء .