معسكرات في ثلاث دول.. هكذا يستعد العراق لـ"رياضة الملوك" في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الأربعاء، وضع خريطة طريق لإعداد ملاكميه وتهيئتهم استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

وقال نائب رئيس الاتحاد، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وبدعم اللجنة الأولمبية العراقية سيقيم معسكراً تدريبياً في الجزائر لأربعة ملاكمين لمدة شهر كامل وسيتم اختيارهم قبل بدء المعسكر بناء على جولات التحضير التي ستكون في ضوء نتائجها المفاضلة والبقاء للانسب حسب تقييم مدرب المنتخب الكوبي أوليسيس.

وأضاف عبد الزهرة، أن المنتخب العراقي سيشارك بعدها في بطولة بوسنة الدولية مطلع شهر كانون الثاني 2024، وسيبقى المنتخب العراقي بعدها في معسكر تدريبي هناك إلى نهاية الشهر.

وبحسب نائب رئيس اتحاد الملاكمة، سيتوجه المنتخب بعد معسكر البوسنة، إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام هناك شهر شباط من العام المقبل، والتي تعد آخر المحطات، ونتائجها تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.