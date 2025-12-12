معد بداي رئيسا ورزاق فرحان نائبا له بالهيئة الإدارية الجديدة للقوة الجوية

شفق نيوز - بغداد

جرت، اليوم الجمعة، انتخابات نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة التي ستقود النادي لأربع سنوات مقبلة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي شهدت حضور أعضاء العامة انتخاب، معد بداي برئاسة الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، ورزاق فرحان نائباً لرئيس الهيئة الإدارية، وصباح كريم امينا مالي.

وأسفرت الانتخابات أيضا عن تسمية كل من: زيد العزي ، وصباح كاظم ، ورفاق الأعرجي، وبارق لازم، أعضاء للهيئة.

وأقيمت انتخابات اليوم تحت إشراف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.