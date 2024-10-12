معجبون كوريون يلتفون حول "ابو ذنون" في سوون الكورية

شفق نيوز/ التفت مجموعة من المعجبين في كوريا الجنوبية حول نجم المنتخب العراقي السابق والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود أثناء تواجده في إحدى المحال التجارية في مدينة سوون الكورية الجنوبية.

ويتواجد وفد المنتخب العراقي في كوريا الجنوبية قبل ثلاثة أيام من انطلاق مباراة العراق وكوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

وقدم معجبون باللاعب يونس البومات تتضمن صور ارشيفية خاصة بالكابتن يونس محمود الذي سبق وأن سجل في عدة مباريات في المرمى الكوري.

وخاض المنتخب الوطني العراقي مساء اليوم السبت، اولى وحداته التدريبية في مدينة سوون، تحضيراً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم .

وحضر تدريبات اليوم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ورئيس الوفد العراقي والنائب لرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود، وعضو الاتحاد احمد الموسوي، إضافة إلى تواجد القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في كورية الجنوبية محمد مصطفى.