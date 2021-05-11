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معاقبة مساعد مدرب منتخب الشباب مؤيد جودي بالايقاف لسنتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-11T15:12:31+0000
معاقبة مساعد مدرب منتخب الشباب مؤيد جودي بالايقاف لسنتين

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، حرمان مساعد مدرب منتخب الشباب العراقي بالإيقاف لمدة سنتين.

وذكرت التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة الانضباط ناقشت خلال اجتماع عقدته اليوم، ما تضمنه اللقاء التلفزيوني لمؤيد جودي، وما جاء فيه من عبارات تهجمية واتهامات باطلة بحق رئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية.

وقررت اللجنة معاقبة جودي بالإيقاف عن العمل الرياضي لمدة سنتين، استناداً لأحكام المادة 68 /1 انضباط، وبدلالة المادة 9 انضباط.

وكان مؤيد جودي هدد في تصريح لوكالة شفق نيوز، أمس الأول الاثنين، بانه سيرفع دعوى قضائية ضد الهيئة التطبيعية ويدول القضية ويوصلها للاتحاد الدولي ومحكمة كاس الرياضية، في حال إصدار قرار "ظالم ومجحف" بحقه من قبل التطبيعية عقب انتهاء التحقيق.

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