معارضو اجتماع اتحاد الكرة: لا مقاطعة والمدرب أرنولد خيارنا جميعاً

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الجمعة، أن غياب ستة من أعضاء الاتحاد عن الاجتماع الأخير لم يكن بهدف عرقلة المصادقة على تعيين المدرب الجديد، الأسترالي غراهام أرنولد، نافياً ما تم تداوله عن وجود مقاطعة منظمة من "الجبهة المعارضة" داخل الاتحاد.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الغياب يعود لتغيير مفاجئ في توقيت الاجتماع، الذي كان من المقرر أن يُعقد في يوم لاحق"، مشيراً إلى "تقديم موعد الاجتماع بشكل طارئ، ما حال دون حضورنا، لكننا كنا وما زلنا داعمين لاختيار أرنولد، ولا يوجد أي خلاف على شخصه".

وأشار إلى أن "الجميع داخل الاتحاد، بمن فيهم الأعضاء الستة الغائبون، قد وافقوا مسبقاً على قرار لجنة المنتخبات بتسمية أرنولد مدرباً للمنتخب الوطني"، مؤكداً أن "التعاقد معه قرار صائب نظراً لما يتمتع به من خبرة وشخصية مناسبة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف الزاملي، أن "المدرب الأسترالي سيصل إلى بغداد خلال الساعات المقبلة برفقة طاقمه الفني المؤلف من سبعة مساعدين، وسيباشر متابعة مباريات دوري نجوم العراق لاختيار القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

كما أوضح أن "الاتحاد يعمل حالياً على تأمين مباراتين وديتين لأرنولد، المرجح أن تكون إحداهما أمام أوزبكستان، والأخرى بنسبة أقل أمام الصين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المدرب للتعرف على مستوى المنتخب قبل دخول الاستحقاقات الرسمية".

وتابع الزاملي، أن "رئيس الاتحاد عدنان درجال سيتولى الإشراف المباشر على المنتخب خلال المرحلة المقبلة، فيما سيتوقف الدوري العراقي في 16 أيار الجاري، إيذاناً بانطلاق معسكر تدريبي للمنتخب في البصرة استعداداً للقاء كوريا الجنوبية".

يُشار إلى أن الأعضاء الذين غابوا عن الاجتماع الأخير هم: يونس محمود، غالب الزاملي، محمد ناصر، رحيم لفتة، خلف جلال، وكوفند عبد الخالق.