مطالبة باستبعاد محمد صلاح من تشكيلة ليفربول "فوراً"

طالب أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، مدرب ليفربول أرني سلوت، باستبعاد المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية، في محاولة لوقف سلسلة النتائج السلبية التي تعصف بـ"الريدز" هذا الموسم.

ويأتي هذا المطلب بعد الهزيمة السادسة لليفربول في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تلقاها الفريق أول أمس السبت أمام نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة.

وبعد العودة من التوقف الدولي، واصل ليفربول سلسلة نتائجه الكارثية التي جعلته يخسر نصف مبارياته في الدوري حتى الآن (6 من أصل 12)، بينما تلقت شباكه 20 هدفا، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الفريق على الحفاظ على لقبه في الدوري أو حتى العودة إلى دائرة المنافسة.

ورغم تفاؤل سلوت بعد مباراة نوتنغهام فورست بأن "الحل ليس بعيدا جدا"، فإن الضغوط تتزايد حول مستقبله في "أنفيلد"، خصوصا مع تكرار الأخطاء الدفاعية وغياب الانضباط التكتيكي.

وفي هذا السياق، اعتبر روني أن استبعاد صلاح بشكل فوري من التشكيلة الأساسية لليفربول قد يكون "الشرارة" التي يعيد بها سلوت الانضباط إلى الفريق، موضحا: "لو كنت مكان سلوت، سأحاول اتخاذ قرار كبير فقط ليكون له تأثير على باقي الفريق. صلاح لا يساعدهم دفاعيا. أنا متأكد أنك لو كنت لاعبا جديدا تجلس على الدكة وترى لاعبا لا يركض للدفاع، حتى لو كان أسطورة للنادي، فما الرسالة التي تصل إليك؟".

وأكد روني أن القرار (استبعاد صلاح) "ضروري حاليا"، حتى لو كان مؤقتا: "أعتقد أن سلوت يجب أن يستبعده. الفريق بحاجة لأن يصبح متماسكا، ويصعب المهمة على الخصوم، وأن يركض كل لاعب للخلف. بمجرد أن يعودوا للفوز، يمكن إعادته (صلاح)، وربما حينها يركض أكثر. لكن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على المجموعة".

وليس روني وحده من يدعو إلى هذا الخيار، فقد سبقه إلى ذلك لاعبان سابقان في ليفربول، هما جيمي كاراغر ودون هاتشيسون، اللذان اعتبرا أيضا أن "الوقت قد حان" لاستبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية، في ظل تراجع الأداء الجماعي وازدياد الفوضى في الملعب.