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مطالبات بدعم خاص للعداءة دانة حسين لتحقيق حلم عراقي مفقود

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-28T11:24:05+0000
مطالبات بدعم خاص للعداءة دانة حسين لتحقيق حلم عراقي مفقود

شفق نيوز/ دعا عضو المكتب التنفيذي، رئيس لجنة الرياضيين الاولمبيين والعداء الدولي السابق عدنان طعيس، يوم الإثنين، الجهات الحكومية الى تقديم دعم خاص للرياضيين والعداءة العراقية دانة حسين التي صُنفت ضمن عشر عداءات بالعالم متأهلات للاولمبياد بسباق 200 متر.

وقال طعيس لوكالة شفق نيوز، إن "لغة الارقام وحدها كفيلة للدفاع عن مطالبتنا المؤسسات الرياضية الحكومية والاولمبية بتقديم دعم خاص ونظام حوافز مالي مرتفع لوصول العداءة العراقية دانة حسين الى نهائي سباق 200 متر للسيدات في اولمبياد طوكيو والمنافسة على تحقيق احدى الاوسمة رغم اعترافنا بصعوبة المهمة".

وشدد طعيس، على "تقديم الدعم اللازم لانجاح مشاركة بقية زملائها وزميلاتها من الرياضيين العراقيين المشاركين في الاولمبياد".

واضاف، "لقد طال الحلم الأولمبي العراقي بنيل وسام والذي قد يتحقق مع وجود الاهتمام الحقيقي لرياضيينا ولعداءتنا المتألقة دانة حسين التي تمكنت في منافستها العربية الاخيرة بلوغ أولمبياد طوكيو"، مشددا على "ضرورة وضع برنامج متكامل لها ولرياضيينا لتحقيق وسام اولمبي للعراق".

وتأهلت العداءة العراقية دانة حسين الى اولمبياد طوكيو، رفقة تسع عداءات في سباق 200 متر.

وأفضل عشر عداءات متأهلات لسباق 200 متر في اولمبياد طوكيو 🇯🇵 هن ‏

١- 21:61 - 🇺🇸 - غابي توماس ‏

٢- 21:89 - 🇺🇸 - جينا برانديني ‏

٣- 21:95 - 🇺🇸 - أناڤيا باتيل

‏٤- 22:03 - 🇧🇸 - شانا ميلر ‏

٥- 22:06 - 🇬🇧 - دينا سميث ‏

٦- 22:28 - 🇯🇲 - شيريكا جاكسون ‏

٧- 22:30 - 🇳🇬 - فاڤور اوفيلي

‏٨- 22:40 - 🇯🇲 - پريسي فريزر ‏

٩- 22:50 - 🇮🇶 - دانة حسين ‏

١٠- 22:54 - 🇧🇸 - بريان بيثل

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