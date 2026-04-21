أمطار غزيرة تهدد بتأجيل مباراة النجف ونفط ميسان

أفاد مشرف مباراة النجف ونفط ميسان، اليوم الثلاثاء، بأن استمرار هطول الأمطار بغزارة قد يؤدي إلى تأجيل المباراة المقررة ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب ميسان الأولمبي، وسط ترقب جماهيري لمتابعة اللقاء.

ويبحث الفريقان عن نقاط المباراة للهروب من قاع جدول الترتيب، إذ يحتل نفط ميسان المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، فيما يأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى الطرفان إلى تصحيح المسار واستعادة ثقة جماهيرهما بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية.