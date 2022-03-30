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مصير شهد على طاولة اجتماع لإتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-30T10:31:05+0000
مصير شهد على طاولة اجتماع لإتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/  كشف عضو في اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن اجتماع للاتحاد يعقد الاسبوع المقبل لمناقشة اخفاق المنتخب واستمرار مدربه شهد عبد الغني في مهمته من عدمها.

وقال رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس ادارة الاتحاد سيجتمع الاسبوع المقبل لمناقشة جوانب مهمة تخص مشوار المنتخب واخفاقه بالتأهل لكاس العالم، مبيناً أن اجتماع الاتحاد سيكون خاصاً ويتم من خلاله اتخاذ قرارات مهمة بضمنها استمرار المدرب شهد من عدمه.

وأضاف: لقد اجتهدنا بعد تغيير المدرب واصبح هناك تغييراً بالمستوى والنتائج بالمباراتين الاخيرتين وحصلنا على 4 نقاط، موضحاً : إننا كادارة اتحاد سنجتمع وسيكون لكل حادث حديث في اتخاذ القرارات بضمنها اتخاذ قرار بشأن استمرار المدرب من عدمه .

وفشل المنتخب الوطني العراقي في الحصول على نصف بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 بعد تعادله الاخير امام سوريا 1-1 وفوز الامارات على كوريا الجنوبية بهدف وحيد .

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