مصير خليجي 25 يطرق باب المجهول والعراق يكتفي بتفسير توصيات اللجنة الخليجية

شفق نيوز/ أوضح شامل كامل ممثل العراق في ملف خليجي 25، أن المكتب التنفيذي لرؤساء اتحادات الخليج، رفع توصيات إلى الهيئة العامة التي من المقرر أن تجتمع في الـ23 من الشهر المقبل والتي تلخصت بتوصيتين.

وأوضح شامل كامل لوكالة شفق نيوز؛ إن التوصية الأولى كانت الإبقاء على البطولة في البصرة في 24 كانون الأول 2021.

وبين أن ذلك يتم في حالة الانتهاء من كافة الملاحظات التي جاء بها تقرير المفتشين .

واضاف انه في حالة عدم استعداد العراق لاستضافة البطولة ستكون لكويت بديلة له.

وأشار إلى أن المقترح الثاني هو تأجيل البطولة إلى العام 2023 على أن يبقى العراق أولا ويتم تحديد دولة بديلة في حالة عدم الجاهزية.

وتابع أنه سوف ترفع التوصيات إلى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الخليجي لاتخاذ القرار المناسب.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اوصى بتأجيل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 ”خليجي 25“ إلى عام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرا قالت فيه إن عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة، ليس السبب الوحيد، فهنالك أيضا قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحظر اللعب في الملاعب العراقية لا يزال نافذا، إذ يخوض منتخب العراق مبارياته في الدور الحاسم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في دول محايدة.