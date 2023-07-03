"مصيرهم التدريبي مجهول".. 4 من نجوم المنتخب العراقي بدون أندية بعد انتهاء عقودهم

شفق نيوز/ بعد انتهاء الموسم 2022-2023 اصبح اربعة من لاعبي المنتخب العراقي خارج الدوري الاحترافي بعد انتهاء عقودهم ليكون مصيرهم مجهول سيما بعد عدم التجديد لهم او تلقيهم لاي عرض من ناد اخر.

وعبر متابعة لشفق نيوز يتضح ان عدم التجديد او التعاقد مع نادٍ اخر ، سيؤدي الى توقفهم عن التدريبات سيما وان استحقاقات دولية بانتظار المنتخب العراقي خلال المدة القريبة ولابد من التواصل بالتدريبات مع أي ناد ليكون جاهزاً بدنيا وفنيا لتمثيل المنتخب.

لاعبو منتخب العراق الأربعة الذين فسخت عقودهم امجد عطوان الذي انهت ادارة الشمال القطري أمس عقده ولم ترغب التجديد معه، وهمام طارق الذي فسخ نادي معيذر القطري عقده معه ولم يرغب التجديد معه لموسم آخر، لتعلن عن نهاية مشوار اللاعب الدولي العراقي همام طارق بعد تجربة دامت لموسم واحد، وان طارق لم يتلقَ اي عرض اخر، وعلي عدنان الذي انهى عقده مع نادي "روبن كازان" الروسي، ولم يتم التجديد معه وحاليا لم يتلقَ أي عرض من أي نادٍ آخر، ومهند علي "ميمي" الذي هو حاليا بدون نادٍ اذ سبق وان تماثل للشفاء قبل مدة بسيطة بعد تعرضه لاصابة بليغة وهي قطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة فريقه السيلية أمام الشمال في دوري نجوم قطر في العاشر من شهر آب عام 2022 وغاب على إثرها عن الملاعب حتى أيام قليلة عاد وشارك المنتخب العراقي بدعوة من المدرب خيسوس كاساس في معسكر اسبانيا.

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا الـ 24 المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان و فيتنام اندنوسيا.