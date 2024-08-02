مصر يقصي بارغواي بركلات الترجيح ويبلغ نصف نهائي أولمبياد باريس

شفق نيوز/ فاز المنتخب الاولمبي المصري، على بارغواي بركلات الترجيح 5-4، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليضع قدما في الدور نصف النهائي لفعالية كرة القدم بدورة الألعاب الاولمبية في باريس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف بين مصر وباراغواي ، وفي الشوط الثاني سجل منتخب بارغواي هدف التقدم في الدقيقة الـ71 عن طريق دييغو غوميز بعد تمريرة محكمة من أنسيسو ، وفي الدقيقة الـ87 سجل مصر هدف التعديل عن طريق إبراهيم عادل .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين مصر وباراغواي بالتعادل 1-1، وجرى اللجوء للأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضاً ك،ليحسم اللقاء لمصر بركلات الترجيح 5-4.