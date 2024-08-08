مصر والمغرب في صراع البرونزية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ مع ختام مباراة مصر والمغرب مساء اليوم الخميس، سيتحقق إنجاز تاريخي بتتويج أول منتخب عربي بميدالية في كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية، حيث سيفوز الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.

ومنذ بداية الألعاب الأولمبية، لم يحقق أي منتخب عربي ميدالية في كرة القدم، حيث اقتصر النجاح العربي على الوصول إلى المربع الذهبي ثلاث مرات فقط، وسينتهي هذا الانتظار في أولمبياد باريس 2024.

ستكون مباراة الميدالية البرونزية بمثابة إعادة لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً، الذي انتهى بفوز المغرب 2-1 في يوليو من العام الماضي.

موعد مباراة مصر والمغرب

تُقام المباراة اليوم الخميس على ملعب "لا البوجوار" في مدينة نانت الفرنسية، وذلك ضمن لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ستُبَثّ المباراة عبر قناة (beIN Sports Extra 1) المشفرة. أما القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة فهي "المغربية الرياضية" وقناة "السادسة الشبابية" الجزائرية.