مصر والكويت يتقاسمان نقاط أولى مبارياتهما في كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

تعادل منتخبا مصر والكويت، يوم الثلاثاء، بهدف واحد لكل منهما في المجموعة الثالثة من منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وانطلقت المواجهة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب لوسيل المونديالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكويت هدفه الوحيد في الدقيقة 64 عبر رأسية فهد الهاجري، قبل أن يتمكّن منتخب مصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد مجدي.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب الكويت سعود الحوشان في الدقيقة 83 لتراكم البطاقات، ليكمل المنتخب الكويتي اللقاء بعشرة لاعبين.وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم الجارية أحداثها في دولة قطر.

وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.

وتعد النسخة الحالية هي الثانية التي تُقام تحت إشراف رسمي من الفيفا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للبطولة في النسخ الأخيرة.