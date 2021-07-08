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مصر.. مباراة بين فريقين للرجال والسيدات تثير جدلاً

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-08T19:06:52+0000
مصر.. مباراة بين فريقين للرجال والسيدات تثير جدلاً

شفق نيوز/ أثارت مباراة لكرة القدم في مصر بين فريقين للرجال والسيدات، جدلا واسعا في مشهد فريد من نوعه حدث لأول مرة.

وشهدت أحداث كرة القدم في مصر حدثًا هو الأول من نوعه، بعد مواجهة منتخب مصر للسيدات أمام فريق القاهرة رجال، في إطار استعداد سيدات مصر للتصفيات القارية المقبلة.

وفاز فريق شباب القاهرة على منتخب مصر للسيدات تحت قيادة المدرب محمد كمال 4/2، في المباراة الودية الفريدة من نوعها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العرب للكرة النسائية خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر من العام الجاري.

وحرص البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، على حضور مباراتي منتخب مصر تحت 20 عاما ومنتخب مصر الأول، وأشاد بعدد من العناصر المميزة.

كما عقد فينجادا جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد كمال.

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