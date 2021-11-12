سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصر تمنع وفداً رياضياً عراقياً من دخول أراضيها.. وبغداد تبدي أسفها

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-12T16:03:39+0000
مصر تمنع وفداً رياضياً عراقياً من دخول أراضيها.. وبغداد تبدي أسفها

شفق نيوز/ أبدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الجمعة، إستغرابها وأسفها حيال عدم منح وفد الاتحاد العراقي للدراجات تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة العرب باللعبة و إجتماع الاتحاد العربي الذي سيقام على هامش البطولة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من المجاميع السياحية العراقية الكبيرة تدخل أراضي مصر، وبواقع يومين في الأسبوع، بعد الانفتاح الكبير بين البلدين الشقيقين إثر زيارة الرئيس المصري لبلده العراق، ومشاركته بـ (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي كرّس للتقارب والتفاهم العربيين".

وأبدت اللجنة "أسفها العالي لتعطيل الشباب الرياضي العراقي عن مشاركة أشقائه، في وقت تم منح تأشيرات الدخول لـ سبعة عشر وفداً عربياً ومنع ذلك عن وفد العراق فقط، والذي أنفقت اللجنة الأولمبية والاتحاد المعني مبالغ كبيرة لاعداده، وإدخاله بمعسكرات تدريبية عالية التحضير، طويلة الأمد من أجل هذه المشاركة العربية".

وتابع البيان "إذ تأسف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على هذا الموقف الغريب إنما تشير الى إنعكاساته السلبية على روح الشباب الرياضي العراقي الذي كان يطمح مشاركة الاشقاء تنافساً رياضياً عربياً، بأرض الكنانة وما يمكن ان يعنيه منع دخول الوفد العراقي على اللاعبين ومجمل الوفد الرياضي، تسجل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عتبها الرياضي الشديد، مدافاً بالروح اليعربية، على الأخوة في الاتحاد المصري للدراجات، وتحيله أيضاً، الى الاتحاد العربي للعبة آملين تقديم أسباب ذلك، وتدارك الموقف غير الوارد بين الرياضيين الاشقاء وتجاوز الأزمة بأسرع وقت منعاً لتكرارها بين البلدان الشقيقة، لما يتركه من علامة غير محببة في العلائق الرياضية بينها".

related

طعيس: بعثة العراق تتوجه الى طوكيو بعد اسبوعين

Date: 2021-07-13 14:12:20
طعيس: بعثة العراق تتوجه الى طوكيو بعد اسبوعين

رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

Date: 2020-12-10 10:47:43
رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

تسمية لجنة ثلاثية لادارة العمل الأولمبي في العراق

Date: 2021-02-10 17:10:43
تسمية لجنة ثلاثية لادارة العمل الأولمبي في العراق

كبيان يوضح حقيقة ترشحه لمنصب في اللجنة الاولمبية العراقية

Date: 2020-11-06 14:34:11
كبيان يوضح حقيقة ترشحه لمنصب في اللجنة الاولمبية العراقية

حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

Date: 2020-11-29 14:50:46
حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

خبير قانوني دولي: انتخابات الاولمبية ستلغى في حالة الطعن بها أمام جهة مختصة

Date: 2021-03-27 06:23:13
خبير قانوني دولي: انتخابات الاولمبية ستلغى في حالة الطعن بها أمام جهة مختصة

الأولمبية العراقية تبدأ برنامجها الإعدادي لأولمبياد باريس

Date: 2021-08-16 12:53:51
الأولمبية العراقية تبدأ برنامجها الإعدادي لأولمبياد باريس

اختفاء 726 مليون دينار من رصيد الأولمبية العراقية

Date: 2020-12-11 15:20:08
اختفاء 726 مليون دينار من رصيد الأولمبية العراقية