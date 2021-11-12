مصر تمنع وفداً رياضياً عراقياً من دخول أراضيها.. وبغداد تبدي أسفها

شفق نيوز/ أبدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الجمعة، إستغرابها وأسفها حيال عدم منح وفد الاتحاد العراقي للدراجات تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة العرب باللعبة و إجتماع الاتحاد العربي الذي سيقام على هامش البطولة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من المجاميع السياحية العراقية الكبيرة تدخل أراضي مصر، وبواقع يومين في الأسبوع، بعد الانفتاح الكبير بين البلدين الشقيقين إثر زيارة الرئيس المصري لبلده العراق، ومشاركته بـ (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي كرّس للتقارب والتفاهم العربيين".

وأبدت اللجنة "أسفها العالي لتعطيل الشباب الرياضي العراقي عن مشاركة أشقائه، في وقت تم منح تأشيرات الدخول لـ سبعة عشر وفداً عربياً ومنع ذلك عن وفد العراق فقط، والذي أنفقت اللجنة الأولمبية والاتحاد المعني مبالغ كبيرة لاعداده، وإدخاله بمعسكرات تدريبية عالية التحضير، طويلة الأمد من أجل هذه المشاركة العربية".

وتابع البيان "إذ تأسف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على هذا الموقف الغريب إنما تشير الى إنعكاساته السلبية على روح الشباب الرياضي العراقي الذي كان يطمح مشاركة الاشقاء تنافساً رياضياً عربياً، بأرض الكنانة وما يمكن ان يعنيه منع دخول الوفد العراقي على اللاعبين ومجمل الوفد الرياضي، تسجل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عتبها الرياضي الشديد، مدافاً بالروح اليعربية، على الأخوة في الاتحاد المصري للدراجات، وتحيله أيضاً، الى الاتحاد العربي للعبة آملين تقديم أسباب ذلك، وتدارك الموقف غير الوارد بين الرياضيين الاشقاء وتجاوز الأزمة بأسرع وقت منعاً لتكرارها بين البلدان الشقيقة، لما يتركه من علامة غير محببة في العلائق الرياضية بينها".