مصر تمنع دخول وفد رياضي عراقي إلى أراضيها

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الخميس، عن قيام السلطات المصرية بمنع دخول وقد رياضي عراقي إلى أراضيها دون غيرها من الوفود الرياضية المشاركة في أولمبياد طوكيو الذي ستبدأ فعالياته الشهر المقبل.

وقال رئيس اللجنة عقيل حميد، لوكالة شفق نيوز، إن مصر سبق وان وافقت على إقامة معسكرات تدريبية لمنتخبات العاب القوى والمبارزة والقوس والسهم العراقية للمعاقين المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي ستقام للمدة من 5 – 20 حزيران المقبل، باستثناء وفد الرماية الذي رفضت دخوله الأراضي المصرية.

وبين أن رفض مصر السماح لوفد الرماية بالدخول هو لأن "بحوزته اسلحة يجب فحصها والتأكد منها قبل شهر من موعد الدخول"، مشيرا الى ان اللجنة "قررت تغيير وجهة معسكر الرماية الى تركيا بنفس المدة والفترة المقررة للفرق الاخرى، بعد التأكد من سماح القوانين التركية بعد بدخول الوفد بأسلحته بعد اجراءات فحص قصيرة".

واشار حميد ان البارالمبية "تعاني صعوبات في الاجراءات الجديدة للسفر بخصوص الوفود الرياضية"، موضحا انه "لابد من اصدار الجواز العراقي للاعبين بعد يومين من نتائج فحوصات كورونا وهذا يتطلب جهدا استثنائياً لإنجازها بسرعة متناهية، وهنا لابد من ان يكون تعاون الجهات المعنية في هذا الموضوع لإكمال الاجراءات بأسرع وقت".