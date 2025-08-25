مصر تمتنع عن منح تأشيرات دخول للاعبين بصفوف الجوية والشرطة

شفق نيوز- بغداد

رفضت السلطات المصرية، يوم الاثنين، منح لاعب نادي القوة الجوية اليمني حمزة الريمي، تأشيرات الدخول الى أراضيها، وهو ما أدى إلى تخلف اللاعب عن المعسكر التدريبي لفريقه.

ووصل فريق القوة الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، وذلك للدخول في معسكر تدريبي هناك، استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ولم يلتحق كذلك، لاعب نادي الشرطة السوري محمود المواس بالمعسكر التدريبي في مصر لعدم اصدار السلطات المصرية له تأشيرة الدخول دون ذكر الاسباب .

وكان الشرطة قد بدأ هو الاخر، معسكره التدريبي في مصر الاربعاء الماضي، بغياب المواس، ومحترف النيجر عبد المجيد ابو بكر لتعرضه لوعكة صحية.