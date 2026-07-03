مصر تعبر أستراليا بركلات الترجيح وتواصل الحلم المونديالي

شفق نيوز- دالاس

انتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك في مواجهة دور الـ32، أمام المنتخب الأسترالي.

وانطلقت المباراة بين الفريقين عند الساعة الـ9:00 مساء اليوم الجمعة، على أديم ملعب دالاس أرلينغتون في الولايات المتحدة الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد لاستراليا، حيث جاء الهدف في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب إمام عاشور بعد ضربة رأسية من داخل منطقة 18 متر.

وكان أداء المنتخب المصري بشكل أفضل بعد أن تمكن من حد من خطورة لاعبي منتخب أستراليا واعاق تقدمهم من خلال تنظيمهم وممارس الضغط على لاعبي أستراليا.

وتمكن المنتخب الأسترالي من تعديل النتيجة في الدقيقة 55 بعد ضغط متواصل أمام تراجع لاعبي مصر، بهدف عكسي من المدافع المصري محمد هاني، الذي ارسل الكرة بالخطأ داخل مرمى فريقه.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، ومع استمرار التعادل 1-1 حتى نهاية الشوطين الإضافيين، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصر لتحقق الفوز بنتيجة 4-2.

وسيواجه منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر المقررة في الساعة الواحدة من فجر يوم غد السبت.