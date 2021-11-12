مصر ترفض منح الوفد العراقي للدراجات "الفيزا" وتوافق على 17 وفداً آخر

شفق نيوز / رفض الاتحاد العراقي للدراجات، يوم الجمعة، المشاركة في اجتماع الاتحاد العربي للعبة، على هامش بطولة العرب التي تنطلق غداً في مصر.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات، ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "الرفض جاء بعد الموقف الغريب الذي قام به الاتحاد المصري للدراجات بمنح (فيزا) لكل وفود الفرق المشاركة وعددها 17 دولة، إلا العراق لم يمنح وفده تأشيرات الدخول".

وأضاف أن "رئيس وأعضاء اتحاد الدراجات استغربوا من تصرف الاتحاد المصري الذي يرأسه وجيه عزام، الذي لم يؤمن (الفيزا) للوفد العراقي المؤلف من 60 شخصاً بأكبر وفد مشارك".

وتابع "عندما سألنا عن السبب، لم يردوا، ويبدو أن ما قام به اتحاد مصر مبيت لأسباب نجهلها لحد الآن رغم محاولات رئيس الاتحاد العراقي محمود عزيز بمعرفة الدافع وراء ذلك لكن دون جدوى أو سبب مقنع".

وبين سليم، أن "الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد العربي الذي يرأسه الإماراتي محمد القاسمي لأخذ موقف لما حدث وكان جوابه غريب وبعيد عن الواقع حيث قال إن (الاتحاد العربي مظلة تنظيمية، ولا نضغط على الدول المنظمة)".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي كان قد استعد لمدة شهرين في أربيل وأنفق أموالاً طائلة بغية المشاركة الفعالة في البطولة العربية ليتفاجأ بموقف غريب من الاتحاد المصري للدراجات".