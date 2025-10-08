مصر تتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها

شفق نيوز- الرباط

تأهل منتخب مصر بكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة 9 من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبهذا التأهل، كتب المدير الفني حسام حسن اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أول لاعب ومدرب مصري يشارك في كأس العالم، وأول مدرب مصري يقود "الفراعنة" للمونديال منذ الأسطورة محمود الجوهري عام 1990.

كما بات "العميد" رابع مدرب في تاريخ مصر يبلغ المونديال بعد كل من جيمس ماكراي (1934)، ومحمود الجوهري (1990)، وهيكتور كوبر (2018).

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي تغلبت على سيراليون بهدف دون رد لتصل إلى 18 نقطة، ما يعزز فرصها لحصد بطاقة المشاركة في الملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي المقرر في آذار/مارس 2026.

وتتأهل أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني من المجموعات الـ9 إلى الملحق، وينتظر المنتخب البوركينابي نتائج الجولة الأخيرة لتأكيد التأهل.

وضمن "الفراعنة" التأهل قبل جولة من النهاية، إذ يستضيفون غينيا بيساو يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في مباراة احتفالية كبرى بعد ضمان العودة إلى المونديال.

وبهذا الإنجاز، يسجل منتخب مصر ظهوره الرابع في كأس العالم بعد مشاركاته السابقة في أعوام 1934 و1990 و2018، ليعود من جديد إلى الساحة العالمية بعد غيابه عن النسخة الماضية في قطر.