"بفوز تأريخي".. مصر اول المتاهلين العرب في اولمبياد باريس

شفق نيوز/ فاز منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، على إسبانيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في مسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبفوز اليوم اصبح منتخب مصر أول المتأهلين العرب برصيد سبع نقاط.

وفي الدقيقة الـ40، سجل إبراهيم عادل هدف التقدم 1-0 لمصر بتسديدة مباشرة رائعة.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر 1-0 على نظيره الإسباني.

وفي الدقيقة 62 ، استغل إبراهيم عادل خطأ دفاعيا إسبانيا ليضيف الهدف الثاني للمنتخب المصري لتصبح النتيجة تقدم مصر 2-0 على إسبانيا.

وفي الدقيقة 80 سجل سامو هدف تقليص النتيجة لإسبانيا بضربة رأس.