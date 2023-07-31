مصري ويعلم تفاصيل الفريق.. الزوراء يعلن مدربه الجديد

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الاثنين، اتفاقها رسمياً مع المدرب المصري حسام البدري، لقيادة الفريق الكروي للموسم المقبل، بعقد سنوي قابل للتجديد، وذلك خلفا للمدرب حيدر عبد الأمير.

وقال عضو إدارة النادي، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب المصري سيحضر إلى العراق بعد ما يقارب عشرة أيام لتسلم المهمة رسمياً وتقديمه لوسائل الإعلام".

وأضاف عبد الرزاق، أن "حسام البدري، يعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبي الزوراء، إذ دعا الإدارة إلى تأمين عدد من المباريات التجريبية للفريق ليتعرف على أماكن الخلل والنقص الذي يعانيه الفريق، لتعزيز الصفوف بلاعبين جدد منهم محترفين".

وأشار إلى أن "البدري، يعمل بحرفية عالية وهو يعد من المدربين الكبار وله باع طويل في مجال كرة القدم، واعتمد على توثيق كل المعلومات عن الزوراء قبل أن يأتي من خلال محلل خاص يعمل معه في مصر".

وأوضح عبد الرزاق، أن "الإدارة والمدرب حسام، اتفقا على كل المتعلقات والنقاط، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام فور وصوله للعراق"، لافتاً إلى أن "الإدارة ستمنحه الحرية في اختيار اللاعبين ومساعديه، ومن المؤمل أن يكون من بين الكادر التدريبي المساعد مصريين يعتمد عليهم المدرب حسام البدري".

يذكر أن مدرب الزوراء الجديد، حسام البدري، قاد سابقاً فريق الصفاقسي التونسي، ومثل منتخب مصر والنادي الأهلي المصري.