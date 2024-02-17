مصرع مشجعين "شرطاويين" بحادث سير بعد عودتهما من مباراة لفريقيهما

شفق نيوز/ لقي ابرز مشجعين لنادي الشرطة العراقي الكروي، مصرعيهما اثر حادث سير بعد عودتهما من مباراة فريقيهما جرت في مدينة كربلاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشجعين الشرطاوين علاء البهادلي و أبو حسين الغالبي توفيا اثر حادث دهس مروع في بغداد، وذلك بعد عودتهما مساء امس من مدينة كربلاء بعد حضورهما مباراة الشرطة والقاسم، التي ضيفها ملعب كربلاء وانتهت بفوز الشرطة 3-2 .

كما نعت ادارة الشرطة وفاة المشجعين عبر صفحتها الرسمية، وقالت: تتقدم الهيئةُ الإداريّة لنادي الشرطة، نيابةً عن ملاكاتها الرياضيّة، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلتي المشجعين الغيورين "علاء البهادلي و أبو حسين الغالبي" اللذين توفيا إثر حادث دهس عقب عودتهما من محافظةِ كربلاء لمؤازرة الفريق.