مصرع مدرب فالنسيا و3 من أبنائه غرقاً في إندونيسيا

شفق نيوز- جاكرتا

أعلنت السلطات المحلية الإندونيسية، يوم السبت، مصرع مدرب فريق كرة القدم الثاني لسيدات فالنسيا فرناندو مارتين وثلاثة من أبنائه في حادث غرق قارب سياحي في البلاد.

وكان فرناندو مارتين، وعائلته على متن القارب عندما ضربته أمواج عاتية بلغ ارتفاعها 3 أمتار قبالة سواحل إندونيسيا.

وتم الإعلان عن فقدان الأب وثلاثة من أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 و12 عاماً، قبل أن يؤكد نادي فالنسيا لاحقاً وفاتهم، فيما تم إنقاذ سبعة أشخاص من المياه، بينهم أربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي.

وكانت زوجة فرناندو، أندريا، وابنتهما مار، البالغة من العمر سبع سنوات، من بين الناجين.

وقال نادي فالنسيا في بيان: نشعر بحزن عميق لوفاة فرناندو مارتين، مدرب فريق فالنسيا الثاني للسيدات، وثلاثة من أبنائه في حادث غرق مأساوي في إندونيسيا، وفقاً لما أكدته السلطات المحلية.

وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ العمال بزيّهم الأزرق وهم يساعدون الناس، بعضهم حفاة، على الخروج من قارب مطاطي برتقالي اللون إلى الشاطئ.

وأظهرت لقطات أخرى أشخاصاً يرتدون سترات نجاة يجلسون على متن قارب إنقاذ، وقارباً مماثلاً يُثير رذاذ الماء أثناء إبحاره عبر الأمواج في الظلام.

وأغلقت السلطات جزيرة بادار أمام السياح بسبب سوء الأحوال الجوية.