مصرع مارسيلو في بغداد

شفق نيوز- بغداد

لقي مارسيلو غالينا، مدرب منتخب حراس المنتخب العراقي لكرة الصالات، مصرعه مساء السبت، إثر حادث مؤسف.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن مارسيلو تولد 1970 برازيلي الجنسية، لقي حتفه اليوم، نتيجة حادث سقوط من أعلى مرتفع منصة أثناء قيامه بتصوير اللاعبين خلال التدريب داخل إحدى الصالات الرياضية في كلية آشور ضمن العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر، فإن أحد لاعبي منتخب الصالات تعرض لإصابة برضوض في أنحاء الجسم، اثناء محاولته انقاذ المدرب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدوره، أكد عدي صبار، عضو اللجنة الإعلامية في اتحاد الكرة العراقي، أن مدرب حارس مرمى المنتخب العراقي لكرة الصالات البرازيلي مارسيلو غالينا، توفي مساء اليوم، إثر سقوطه من الطابق الثالث في مبنى كلية أشور ببغداد.

وأوضح صبار، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع خلال تدريبات المنتخب المقامة في صالة داخل مبنى الكلية، حيث انزلق غالينا، ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه من الطابق الثالث إلى الأرض.

كما نفى صبار، الشائعات التي تم تداولها بشأن سقوط سقف القاعة التدريبية بعد انتهاء الوحدة التدريبية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حادث عرضي أثناء التدريب، وليس بسبب انهيار في المبنى.

ومن المقرر نقل جثمان المدرب إلى البرازيل بعد استكمال الإجراءات الرسمية يوم غد الأحد.