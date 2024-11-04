مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة خلال مباراة.. فيديو

شفق نيوز/ توفي لاعب كرة قدم البيروفي خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا بعد أن ضربته صاعقة خلال مباراة (أمس الأحد)، فيما أصيب لاعب آخر على الأقل.

وإلى جانب المدافع المتوفى، فإن حارس المرمى خوان تشوكا في حالة حرجة بسبب حروق شديدة.

وما تزال الحالة الصحية للاعبين الآخرين الذين تأثروا بالبرق مجهولة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت بغداد) في ملعب كوتو كوتو في تشيتشا، الواقع في مقاطعة هوانكايو، حيث كان الفريقان المحليان، يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، يلعبان في ظل ظروف عاصفة.

وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي ضرب فيها البرق، مما تسبب في انهيار العديد من اللاعبين في وقت واحد على أرض الملعب.