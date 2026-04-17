مصرع بطل العالم برفع الأثقال العراقي الشاب حافظ علاء بصعقة كهربائية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الجمعة، مصرع البطل الآسيوي والعالمي ولاعب المنتخب العراقي الشاب حافظ علاء جراء تعرضه لصعقة كهربائية.

ونعى الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى" وفاة حافظ علاء، الذي وافته المنية إثر حادث كهربائي مؤلم، عن عمرٍ ناهز العشرين عاماً.

وأضاف: "وإذ نعبر عن عميق حزننا لهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته الكريمة، وإلى أسرة رفع الأثقال في عموم العراق، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".