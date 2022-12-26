مصدر من البصرة: رئيس الوزراء يوجه بفتح تحقيق بشأن رداءة إنارة ملعب الميناء

شفق نيوز/ افاد مصدر رياضي بمحافظة البصرة يوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة تحقيقية في الأخطاء التي رافقت حفل افتتاح ملعب نادي الميناء الأولمبي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "السوداني وجه بفتح تحقيق بالمشاكل التي رافقت افتتاح الملعب بعد استلامه من الشركة دون إستكمال نواقصه".

واضاف المصدر؛ ان "الشركة المسؤولة عن الملعب تعهدت بمعالجة مشكلة الإنارة قبل إنطلاق بطولة خليجي 25".

وأشار إلى ان "الشركة المنفذة لملعب الميناء الأولمبي ستباشر اعتباراً من صباح يوم غد بإصلاح الانارة، خاصة بعد موجة الانتقادات في مباراة الميناء والكويت الكويتي على أن يتم تسليم الملعب بانارة جديدة بعد غد الأربعاء".

وحدث خلل فني في انارة ملعب الميناء الأولمبي أثناء حفل الافتتاح وتفاقم الخلل أثناء مجريات مباراة نادي الميناء العراقي وضيفه نادي الكويت الكويتي، حيث شهدت انارة الملعب حالة اطفاء اثر على مجريات المباراة، في حين جلس آلاف المشجعين على المدرجات غارقني في الظلام.