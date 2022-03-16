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قصف أربيل يتسبب بنقل مباراة العراق مع الإمارات لأرض محايدة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-16T10:29:59+0000
قصف أربيل يتسبب بنقل مباراة العراق مع الإمارات لأرض محايدة

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الكرة العراقي، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر نقل مباراة المنتخب العراقي، مع نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم إلى أرض محايدة جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر من داخل الاتحاد وكالة شفق نيوز، إن المباراة بين الفريقين من الممكن أن تُقام في الأردن كأرض محايدة.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد فرحان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "وصلتنا رسالة من الاتحاد الدولي في تمام الساعة 12:40 ظهراً تنص على نقل مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاماراتي الى ارض محايدة".

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