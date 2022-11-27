مصافي الوسط يحكم قبضته على صدارة دوري الصالات العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أحكم فريق مصافي الوسط قبضته على صدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات، عقب فوزه على أمانة بغداد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين في قاعة نادي الشباب ضمن مواجهات الجولة السادس، وبهذا الفوز رفع فريق المصافي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي مباراة ثانية من الجولة نفسها، نجح الشباب البصريّ في تحقيق انتصار ثمين على الشرقيّة بسبعة أهداف مقابل أربعة، وبهذه النتيجة رفع الفريق البصريّ رصيده إلى النقطة السادسة، بينما تجمد رصيد الشرقيّة عند النقطة الثالثة.

كذلك تمكن فريق الحشد الشعبيّ من انتزاع فوز مهم من آليات الشرطة بنتيجة (2 – 1)، وبذلك رفع الحشد الشعبيّ رصيده إلى 8 نقاط، وتوقف رصيد آليات الشرطة عند النقطة السادسة.

بينما حسم التعادل الإيجابيّ نتيجة لقاء فريقي الجيش والشرطة، بعد أن انتهت مباراتهما بهدفين لكل منهما، ووصل الشرطة بذلك إلى النقطة الـ 13، في حين رفع نادي الجيش رصيده إلى النقطة 11.

واستطاع فريق بلديّة البصرة من التغلب على المرور بستة أهداف مقابل ثلاثة، ليعزز موقعه في جدول الترتيب بـ 9 نقاط، وبقي رصيد المرور عند النقطة الثالثة.

وفي ختام الجولة السادسة، فاز نفط البصرة على غاز الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما بقي رصيد غاز الجنوب عند 10 نقاط.