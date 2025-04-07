مصافي الوسط يحرز لقب الدوري العراقي للكرةِ الشاطئية

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي مصافي الوسط، يوم الاثنين، لقب الدوري العراقي للكرةِ الشاطئية للموسم 2024/2025 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مصافي الجنوب بنتيجة 3-2.

كما حلّ فريق مصافي الجنوب بالمركز الثاني، وقزانية بالمركز الثالث.

وتم اختيار لاعب مصافي الجنوب، علي جبار جوني، كأفضل لاعب في الموسم، فيما نال لقب هداف الدوري اللاعب بشار حصي من فريق قزانية.

وحصل على لقب أفضل حارس مرمى علي عبد النبي من فريق قزانية أيضاً، ونال رعد أكرم من فريق مصافي الوسط على جائزةِأفضلمدرب.