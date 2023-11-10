مصافي الوسط يتوج بطلاً لكأس السوبر العراقي للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ توج فريق نادي مصافي الوسط، يوم الجمعة، بطلاً لكأس السوبر العراقي للكرة الشاطئية عام 2023.

وجاء تتويج مصافي الوسط بكأس السوبر العراقي للكرة الشاطئية بعدما تغلب على فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 6-4.

وأقيمت المباراة في ملعب وزارة الشباب والرياضة في العاصمة بغداد، بحضور عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي وأعضاء لجنة الصالات والشاطئية.

وكانت لجنة الصالات والشاطئيّة في الاتحاد العراقي لكرة القدم أقيمت أمس الخميس، دورة لمشرفي مباريات دوري الكرة الشاطئيّة في مقر الاتحاد، وشارك في الدورةِ (14) مشرفاً من مختلف المحافظات، وحاضر فيها علي عيسى.