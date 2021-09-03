مصافي الوسط يتوج بدوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز/ توج فريق مصافي الوسط، يوم الجمعة، بلقب دوري الكرة الشاطئية للموسم 2020/2021، وذلك بعد فوزه على منافسه فريق مصافي الجنوب بركلات الترجيح (6 - 5).

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (3 - 3).

وجرت المباراة في ملعب الاتحاد داخل مجمع وزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان والامين العام محمد فرحان، وأعضاء لجنة الصالات والشاطئية.

وبعد نهاية المباراة سلّم رئيس التطبيعية، إياد بنيان، كأس البطولة الى فريق مصافي الوسط، كما وزّعت الأوسمة الذهبية بين الفريق الفائز، والفضية بين لاعبي مصافي الجنوب.