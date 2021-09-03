سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصافي الوسط يتوج بدوري الكرة الشاطئية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-03T18:25:23+0000
مصافي الوسط يتوج بدوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز/ توج فريق مصافي الوسط، يوم الجمعة، بلقب دوري الكرة الشاطئية للموسم 2020/2021، وذلك بعد فوزه على منافسه فريق مصافي الجنوب بركلات الترجيح (6 - 5).

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (3 - 3).

وجرت المباراة في ملعب الاتحاد داخل مجمع وزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان والامين العام محمد فرحان، وأعضاء لجنة الصالات والشاطئية.

وبعد نهاية المباراة سلّم رئيس التطبيعية، إياد بنيان، كأس البطولة الى فريق مصافي الوسط، كما وزّعت الأوسمة الذهبية بين الفريق الفائز، والفضية بين لاعبي مصافي الجنوب.

related

شهربان يهزم مصافي الوسط بدوري الصالات الممتاز

Date: 2020-12-23 15:04:14
شهربان يهزم مصافي الوسط بدوري الصالات الممتاز

تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية بضيافة بغداد وبابل

Date: 2020-11-10 11:23:07
تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية بضيافة بغداد وبابل

انطلاق دوري "الشاطئية" العراقي بفوزين للجيش والحدود.. صور

Date: 2020-12-10 16:48:05
انطلاق دوري "الشاطئية" العراقي بفوزين للجيش والحدود.. صور

فوز مصافي الوسط وشباب العدل في دوري الكرة الشاطئية

Date: 2020-12-14 17:47:03
فوز مصافي الوسط وشباب العدل في دوري الكرة الشاطئية

الحدود والجيش يقتحمان دوري الكرة الشاطئية العراقي

Date: 2020-12-15 16:15:35
الحدود والجيش يقتحمان دوري الكرة الشاطئية العراقي

المصافي يتغلب على الحمايات في دوري الكرة الشاطئية العراقي

Date: 2020-12-16 16:46:26
المصافي يتغلب على الحمايات في دوري الكرة الشاطئية العراقي

درجال وبنيان يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

Date: 2021-01-01 15:18:18
درجال وبنيان يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

لجنة كرة الصالات والشاطئية تدعو الاندية لتثبيت مشاركتها بالدوري الممتاز

Date: 2021-01-12 09:40:48
لجنة كرة الصالات والشاطئية تدعو الاندية لتثبيت مشاركتها بالدوري الممتاز