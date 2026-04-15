مصافي الوسط وأربيل للكرة الطائرة يفتتحان المربع الذهبي في النجف

شفق نيوز- النجف

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات المربع الذهبي (الأول) للكرة الطائرة في مدينة النجف بمشاركة أربعة فرق.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، أن الفرق المشاركة هي: مصافي الشمال، مصافي الوسط، أربيل، وغاز الجنوب.

وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن مدينة النجف ستحتضن التجمع الأول، حيث ستكون قاعة نادي الكوفة الرياضي المكان الرسمي لإقامة مباريات المربع الذهبي.

وأضاف أن فريقي مصافي الوسط وأربيل سيفتتحان مساء اليوم مباريات المربع الذهبي، تليها مباراة ثانية تجمع مصافي الشمال وغاز الجنوب ضمن المنافسات ذاتها.

وأشار اللاوندي إلى أن المنافسات ستتواصل يوم الخميس، وتستمر حتى السبت الموافق 18 من الشهر الحالي، حيث سيكون اليوم الأخير للمربع الذهبي.