مصافي الوسط وغاز الجنوب يتألقان في انطلاق المربع الذهبي للكرة الطائرة

شفق نيوز- النجف

حقق فريق مصافي الوسط، في أولى مواجهات الجولة الأولى من المربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز، فوزاً مستحقاً على أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكانت نتيجة الأشواط كالتالي 24-26 ، 23-25 ، 23-25، وفي قمة مواجهات المربع الذهبي تفوق غاز الجنوب على فريق مصافي الشمال بثلاثة أشواط لواحد.

وكانت نتيجة الأشواط كالتالي، 22-25، 25-21، 22-25 ، 17-25.

وتشارك 4 فرق في منافسات المربع الذهبي (الأول) للكرة الطائرة هي: مصافي الشمال، مصافي الوسط، أربيل، وغاز الجنوب.

وتستضيف مدينة النجف التجمع الأول، حيث تحتضن قاعة نادي الكوفة الرياضي المكان الرسمي لاقامة مباريات المربع الذهبي.