مصافي الوسط وغاز الجنوب يتألقان في انطلاق المربع الذهبي للكرة الطائرة
شفق نيوز- النجف
حقق فريق مصافي الوسط، في أولى مواجهات الجولة الأولى من المربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز، فوزاً مستحقاً على أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل.
وكانت نتيجة الأشواط كالتالي 24-26 ، 23-25 ، 23-25، وفي قمة مواجهات المربع الذهبي تفوق غاز الجنوب على فريق مصافي الشمال بثلاثة أشواط لواحد.
وكانت نتيجة الأشواط كالتالي، 22-25، 25-21، 22-25 ، 17-25.
وتشارك 4 فرق في منافسات المربع الذهبي (الأول) للكرة الطائرة هي: مصافي الشمال، مصافي الوسط، أربيل، وغاز الجنوب.
وتستضيف مدينة النجف التجمع الأول، حيث تحتضن قاعة نادي الكوفة الرياضي المكان الرسمي لاقامة مباريات المربع الذهبي.