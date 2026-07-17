مصافي الشمال يتوّج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

توج نادي مصافي الشمال، بالمركز الأول في الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات بعد تحقيقه الفوز في المباراة النهائية على الأسرة الذي حل ثانياً بنتيجة 4-1.

وجرت المباراة مساء الجمعة في قاعة نادي دجلة الجامعة في العاصمة بغداد.

وتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية بعد فوز مصافي الشمال في مباراة نصف نهائي البطولة على الحدباء بنتيجة 5-1، وفوز فريق الأسرة على الكاظمية بنتيجة 2-1.

وبحسب نظام لجنة الصالات في الاتحاد العراقي، يتأهل فريقان فقط إلى دوري المحترفين في الموسم 2026-2027، وقد ضمن مصافي الشمال والأسرة تأهلهما رسمياً لدوري المحترفين، وأن مباراة، اليوم، كانت لتحديد المركزين الأول والثاني.

وكانت لجنة المسابقات قسّمت فرق الدوري الممتاز لكرة الصالات الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق، قلعة صالح، الكهرباء، الأسرة، ومصافي الشمال، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق، الجنوب، الكاظمية، سومر، وديالى.

وجرت مباريات الدوري الممتاز بنظام الدوري لمرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث تلعب المواجهات بطريقة التقاطع لتحديد طرفي المباراة النهائية التي حسمت بعد لقاء اليوم.