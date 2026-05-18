مصافي الشمال والشطرة يتأهلان إلى الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل

شفق نيوز- ذي قار

تأهل فريقا الشطرة ومصافي الشمال، مساء اليوم الاثنين، في اختتام مباريات الدوري التأهيلي من الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتغلب فريق الشطرة على آليات الشرطة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ملعب الشطرة. وبهذا الفوز تأهل الفريق رسمياً إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل كأول الترتيب برصيد 20 نقطة.

كما بلغ نادي مصافي الشمال الدوري الممتاز للموسم المقبل 2026-2027 كثاني الترتيب برصيد 20 نقطة أيضاً لكن بفارق المواجهات المباشرة عن الشطرة.

وتأهل المصافي رغم خسارته أمام فريق الفرات بنتيجة 0-4، لكنه تأهل رسمياً بعد إحرازه لقب منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2025-2026.

وجرت المباراة مساء اليوم على ملعب الناصرية الأولمبي.

وفي مباراة ثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم فاز فريق الصوفية على مضيفه بلدية الموصل بنتيجة 4-1. وجرت المباراة على ملعب جامعة الموصل.