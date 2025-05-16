مصافي الشمال بطلاً للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز/ توج نادي مصافي الشمال بطلاً للدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2024-2025، يوم الجمعة، بعد فوزه على الشرطة بثلاثة أشواط لواحد وقبيل انتهاء التجمع الثاني بجولة واحدة.

وضمن المنافسات ذاتها حقق فريق اربيل اول انتصار له في منافسات المربع الذهبي على غاز الجنوب، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليدخل بقوة على حصد أحد الأوسمة.

وكانت نتيجة الأشواط كالتالي، 22-25، 25-23، 22-25، 14-25.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.