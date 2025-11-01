مصافي الشمال بطلاً لكأس سوبر الكرة الطائرة

شفق نيوز - بغداد

حصد فريق مصافي الشمال، مساء السبت، لقب كأس السوبر العراقي بالكرة الطائرة إثر فوزه على غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش التي احتضنت مواجهة الفريقين.

وكان نادي مصافي الشمال توج بطلاً للدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2024-2025، بعد فوزه في ختام منافسات الموسم السابق على الشرطة بثلاثة أشواط لواحد وقبيل انتهاء التجمع الثاني بجولة واحدة.

من جانب آخر، تنطلق منافسات الدوري الممتاز للرجال للموسم 2025-2026، يوم الثلاثاء الموافق الرابع من تشرين الثانية الجاري.

وتجري سحبة قرعة الدوري الممتاز يوم غد الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة اللجنة الأولمبية العراقية ببغداد.