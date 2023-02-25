مصافي الشمال العراقي يتأهل للدور الثاني من بطولة الاندية العربية لكرة الطائرة

شفق نيوز/ فاز فريق نادي مصافي الشمال العراقي لكرة الطائرة، يوم السبت، على فريق بني ياس الإماراتي بثلاثة أشواط لواحد ليحجز مقعداً في الدور المقبل من منافسات بطولة الاندية العربية 41 المقامة منافساتها حالياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ممثل العراق (مصافي الشمال) فاز على بني ياس بأربعة أشواط مقابل واحد وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: 25-22، 25-27، 25-19، 25-23.

وكان مصافي الشمال حقق فوزاً ثميناً يوم أمس الجمعة على خيبل اليمني، بثلاثة أشواط لواحد ضمن منافسات بطولة الاندية العربية 41 المقامة منافساتها حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، فيما تعرض للخسارة أمام الوكرة القطري اول امس الخميس بثلاثة أشواط لاثنين.