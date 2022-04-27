مصافي الجنوب يحرز لقب دوري كرة القدم الشاطئية

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي مصافي الجنوب لكرة القدم الشاطئية، يوم الاربعاء لقب الدوري بعد فوزه على نادي الحدود بنتيجة 7-0، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

كما حصل فريق نادي مصافي الوسط على مركز الوصيف وفريق نادي النجدة على المركز الثالث.

وفي اختتام المباراة، وزعَ النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، وعضو الاتحاد مشرف لجنة الكرة الشاطئية يحيى زغير، الجوائز على الفرق الفائزة والمتميزين بالدوري العراقي لكرة القدم الشاطئية.

وحصل لاعب فريق النجدة محمد رضا على جائزة هداف الدوري، ونال اللاعب سلام إبراهيم من مصافي الجنوب جائزة أفضل لاعب، وعلي السيد من مصافي الوسط على جائزة أفضل لاعب شاب، وإبراهيم عماد من مصافي الجنوب على جائزة أفضل حارس مرمى.