مصافي الجنوب بطلاً لدوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز/ توّج فريقُ مَصافي الجنوب بلقبِ دوري الكرة الشاطئيّة للموسم (2022/2023) بعد فوزه على منافسه فريق مصافي الوسط بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.

وجرت المباراةُ اليوم الاثنين في ملعبِ الاتحاد داخل مجمع وزارةِ الشباب والرياضة بحُضور النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، ورئيس لجنة الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل وعُضو اللجنة هاشم رويض .

وبعد نهايةِ المُباراة، سلمَ النائب الثاني "يونس محمود" كأسَ البُطولة إلى فريقِ مَصافي الجنوب، كما وزعت الأوسمةُ الذهبيّة بين الفريق الفائز الأول، والفضية بين لاعبي مَصافي الوسط.

وحصل فريقُ شهربان على المركز الثالث بعد الفوز على فريق قلعةِ صالح بنتيجة (6 – 1) في مباراةِ تحديد المركزين الثالث والرابع، ونال فريقُ قلعة صالح جائزةَ الفريق المثالي، بينما حصلَ لاعب مصافي الجنوب "علي جبار" على جائزةِ أفضل لاعب في الدوري، وحارس مصافي الوسط "أحمد سامي" على جائزةِ أفضل حارس مرمى، ونال لاعبُ فريق شهربان "منتظر عباس" جائزةَ هداف الدوري، ومدرب مصافي الجنوب "أحمد حسين" جائزة أفضل مدرب.